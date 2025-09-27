Borgio Verezzi, il gruppo di minoranza sul conflitto israelo-palestinese: “Noi scegliamo la pace”

Il gruppo di minoranza consiliare “Borgio Verezzi x Tutti” ha diffuso un manifesto con una presa di posizione netta e decisa sul conflitto in Medio Oriente. Il documento, dal titolo “Di fronte a chi fa e sostiene la guerra noi scegliamo la pace”, esprime solidarietà al popolo palestinese e denuncia le violazioni dei diritti umani che, a loro avviso, vengono perpetrate nei territori di Gaza e Cisgiordania.

Nel testo si legge un lungo elenco di accuse: dalla deportazione forzata dei palestinesi, alla trasformazione di Gaza in un “affare immobiliare”, passando per l’usurpazione delle terre in Cisgiordania, la mancata osservanza del diritto internazionale, il blocco degli aiuti alimentari e la vendita di armi che colpiscono i civili. Il manifesto denuncia inoltre quello che viene definito “massacro, genocidio o come preferite chiamarlo”, dichiarando la scelta di stare “dalla parte del Popolo Palestinese, del suo diritto di esistere e di vivere sulla propria terra”.

Un passaggio è dedicato anche a chi, secondo il gruppo, ridicolizza o minimizza iniziative di solidarietà come la Global Sumud Flotilla, missione internazionale impegnata a portare sostegno alla popolazione di Gaza. “Noi scegliamo di stare dalla parte di chi vuole portare sollievo al Popolo di Gaza”, ribadiscono i firmatari.

Infine, il manifesto prende posizione anche nei confronti del governo israeliano, accusato di essere “sordo a ogni richiesta di pace”. In contrapposizione, Borgio Verezzi x Tutti dichiara di voler sostenere la società civile che protesta per la liberazione degli ostaggi e la difesa delle famiglie coinvolte.