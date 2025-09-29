Arte e storia dimenticate: l’edicola votiva abbandonata alla Villetta, l’appello per il restauro

Riceviamo e pubblichiamo:

"A Savona, nel quartiere della Villetta, sul muro esterno dell’ex caserma Damiano Chiesa, si trova un’edicola votiva del tardo ottocento, con un delicato dipinto dell’Apparizione della Madonna al Beato Botta ed un epigramma forse di Gabriello Chiabrera, in condizioni davvero pessime".

"Per proporne l’urgente restauro, mi sono rivolto a diversi organismi, Comune, Vescovado, condominio ex caserma e Soprintendenza alle Belle Arti, ma nessuno è in grado di occuparsene ed impegnare le poche migliaia di euro necessarie ai lavori".

"Vi chiedo ospitalità per chiedere al Comune se non sia possibile, essendo in corso i lavori di restauro della chiesa di San Giacomo, sita nella parte sud dell’ex caserma (finanziati in parte dal PNRR), comprendere anche l’attività di riparazione di questo piccolo monumento del nostro passato.

Maurizio Morini, Savona