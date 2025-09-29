Varazze, dal 6 al 31 ottobre riprendono i lavori in Lungomare Europa sul ponte sul rio Arenon

Riprenderanno da lunedì 6 ottobre e fino al 31 ottobre i lavori di messa in sicurezza del ponte di attraversamento del rio Arenon in Lungomare Europa a Varazze in località Portigliolo.

Dalla prossima settimana e per tutto il mese sarà quindi interrotto il transito veicolare e pedonale. Da lì la decisione del comandante della polizia locale Giovanni Izzo di emettere un'ordinanza con il provvedimento di divieto di circolazione, con lo scopo di permettere l'intervento di interesse pubblico.

Il divieto è disposto nel tratto di strada compreso tra l'entrata di ponente della galleria Ivrea e l'entrata di levante della galleria Forno.

Il ponte sul rio Arenon, riaperto il 28 giugno, aveva infatti subito imponenti danni a causa dello scalzamento di una delle pile che lo sorreggono dopo le violenti precipitazioni sul territorio nell'autunno 2024.

Ora verranno effettuate le sistemazioni definitive, necessarie per la ricollocazione dei sottoservizi.