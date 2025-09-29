 / Attualità

Attualità | 29 settembre 2025, 12:03

Varazze, dal 6 al 31 ottobre riprendono i lavori in Lungomare Europa sul ponte sul rio Arenon

Sarà interrotto il transito veicolare e pedonale

Riprenderanno da lunedì 6 ottobre e fino al 31 ottobre i lavori di messa in sicurezza del ponte di attraversamento del rio Arenon in Lungomare Europa a Varazze in località Portigliolo.

Dalla prossima settimana e per tutto il mese sarà quindi interrotto il transito veicolare e pedonale. Da lì la decisione del comandante della polizia locale Giovanni Izzo di emettere un'ordinanza con il provvedimento di divieto di circolazione, con lo scopo di permettere l'intervento di interesse pubblico.

Il divieto è disposto nel tratto di strada compreso tra l'entrata di ponente della galleria Ivrea e l'entrata di levante della galleria Forno.

Il ponte sul rio Arenon, riaperto il 28 giugno, aveva infatti subito imponenti danni a causa dello scalzamento di una delle pile che lo sorreggono dopo le violenti precipitazioni sul territorio nell'autunno 2024.

Ora verranno effettuate le sistemazioni definitive, necessarie per la ricollocazione dei sottoservizi.

Luciano Parodi

