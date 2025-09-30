Volare in cabina anche con i cani medio-grandi, finalmente si può

Una notizia che i proprietari di quattrozampe aspettavano da anni, e che promette di cambiare il modo di viaggiare nel nostro Paese. Martedì 23 settembre 2025 è partito da Linate il primo volo della storia italiana con a bordo non solo chihuahua e barboncini, ma anche cani di taglia medio-grande, comodi in cabina insieme ai loro padroni.

Il via libera tecnico era arrivato già prima dell’estate, grazie all’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), che ha predisposto linee guida precise per rendere sicuro il trasporto in cabina. I cani dovranno viaggiare in trasportini omologati, fissati direttamente ai sedili, così da evitare rischi durante il volo. In pratica, avranno un posto prenotato proprio come un passeggero umano, con tanto di cinture di sicurezza dedicate.

Il primo volo è stato testato da Ita Airways sulla tratta Milano-Roma, scelta non a caso: breve, simbolica e ad alta visibilità. Perfetta per testare il nuovo sistema e mandare un messaggio chiaro: è importante trattare gli animali come parte integrante della famiglia, anche quando si vola a 10mila metri d’altezza.