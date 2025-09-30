 / CISL Informa

Dati sull'economia del Savonese, Pesce (Cisl): "I numeri tengono ma sono necessari interventi urgenti sulle infrastrutture"

Non solo quelle delle reti viarie ma anche fisiche, digitali e di prevenzione al dissesto idrogeologico

Un'economia che tiene, quella del Savonese e che per alcuni comparsi è in crescita. In seguito alla diffusione dei dati del Rapporto dell'economia provinciale di Savona, in Camera di Commercio è positivo il commento di Simone Pesce, responsabile Cisl Savona che però chiede che si intervenga con urgenza in certi settori.

“I dati presentati oggi testimoniano che, nonostante il contesto internazionale complesso e la conseguente incertezza dei mercati- spiega Pesce -  l’economia savonese resiste grazie alla sua capacità di avere più vocazioni e ai suoi asset produttivi strategici: manifattura e costruzioni, servizi e turismo, blue economy a cui si aggiunge quello dell’agricoltura. Risulta però necessario supportare la resilienza ed il dinamismo del tessuto produttivo con interventi urgenti sulle infrastrutture (fisiche, digitali e di prevenzione al dissesto idrogeologico), formazione primaria e continua, politiche energetiche efficaci, miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso la contrattazione di 2 livello”, 

