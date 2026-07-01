Sanità , Cisl Liguria: “Nel nuovo PSSIR 2026-2030 accolte le nostre richieste su formazione e confronto sul fabbisogno del personale”

Si è svolto oggi, 1° luglio, in Regione Liguria un nuovo incontro di approfondimento sul perfezionamento del PSSIR 2026-2030, in vista della presentazione del Piano in Giunta prevista per domani, alla presenza dell’assessore Nicolò, che ha illustrato l’indirizzo politico espresso dal presidente Marco Bucci. La Cisl Liguria, insieme alle categorie della Funzione Pubblica e dei Pensionati, esprime un giudizio complessivamente positivo, “perché nel Piano sono state recepite le nostre proposte ma vigileremo con attenzione sulla loro concreta attuazione”.

Tra i risultati ottenuti, il rafforzamento del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella programmazione dei fabbisogni e nei processi di reclutamento del personale, il confronto preventivo sui piani assunzionali e il potenziamento del Piano regionale della formazione del personale socio-sanitario, con una partecipazione attiva delle parti sociali e l’inserimento di moduli dedicati a qualità e sicurezza del lavoro, oltre al coinvolgimento dei lavoratori dei servizi in appalto. Confermata anche l’applicazione del protocollo d’intesa del 4 maggio 2022 tra Regione Liguria e organizzazioni sindacali in materia di appalti pubblici, a tutela di occupazione, sicurezza, legalità e prevenzione delle infiltrazioni criminali in tutti i bandi finanziati con risorse pubbliche.



Resta alta, tuttavia, l’attenzione della Cisl Liguria sulle emergenze della sanità regionale, a partire dalla carenza di personale e dalle condizioni di lavoro sempre più difficili per gli operatori. “Servono tavoli di confronto strutturati e permanenti, da attivare subito, con mappature puntuali dei fabbisogni: la situazione è grave e si riflette inevitabilmente su lavoratrici e lavoratori, sull’utenza e su una popolazione sempre più anziana e bisognosa di servizi di cura”, conclude il sindacato.