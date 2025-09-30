Albenga, serata di raccolta fondi per le Guardie Zoofile

L’Associazione GADIT – Guardie Ambientali d’Italia, Nucleo Zoofilo di Albenga promuove una speciale serata di raccolta fondi a sostegno delle attività delle Guardie Zoofile. L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 ottobre alle ore 20:15, presso la sala parrocchiale Sacro Cuore in via Trieste ad Albenga.

La serata sarà dedicata al tema “Prevenzione e Salute”, con l’intervento di un promotore Imperial-Life®. Durante l’incontro verrà presentata la linea Set Therapy, pensata per il benessere personale, e i volontari GADIT offriranno a tutti i presenti un rinfresco gratuito. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a un’estrazione con in palio un set benessere all’Aloe Vera.

È importante sottolineare che la partecipazione non comporta alcun obbligo di acquisto: l’invito è semplicemente a esserci e a condividere questo momento di solidarietà. Per la buona riuscita dell’iniziativa è richiesta la presenza di almeno 20 coppie, sposate o conviventi.

Il ricavato sarà interamente destinato alle attività del Nucleo Zoofilo GADIT, da sempre impegnato nella tutela dell’ambiente e nella protezione degli animali sul territorio.