Provincia e scuole unite sul fronte educativo: criteri condivisi per i fondi al personale di supporto agli studenti con disabilità

Si è svolto a Palazzo Nervi un tavolo tecnico promosso dal presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, che ha riunito i dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria superiore insieme ai rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale.

L’incontro era incentrato sulla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse ministeriali destinate a sostenere l’autonomia scolastica e l’assistenza educativa agli studenti con disabilità residenti nel territorio provinciale e iscritti alle scuole secondarie di secondo grado.

Il confronto, svoltosi in un clima costruttivo e collaborativo, ha fatto emergere un orientamento condiviso: la Provincia continuerà ad applicare criteri di ripartizione improntati all’equità, basandosi sui dati aggiornati che verranno forniti dagli istituti scolastici, così da poter predisporre in tempi rapidi gli atti amministrativi conseguenti.

Pur nella consapevolezza dell’impossibilità di integrare direttamente i fondi ministeriali, l’amministrazione provinciale ha manifestato la volontà di individuare, all’interno del proprio bilancio, strumenti di riequilibrio per ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili ed evitare la cristallizzazione di eventuali residui non allocati.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tempistica delle erogazioni, considerata fondamentale per consentire agli istituti di avviare per tempo le procedure contrattuali necessarie. Su questo fronte, l’ente si è impegnato a rappresentare formalmente, nelle sedi istituzionali competenti — UPI (Unione Province d’Italia) e Conferenza Stato-Regioni — le istanze più volte formulate dagli istituti, affinché la questione possa diventare oggetto di un confronto strutturato e continuo, in linea con la rilevanza e l’urgenza che richiede.