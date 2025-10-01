"Gran Serata Futurista" ad Altare: in programma il documentario di Luca Verdone

L'autunno si tinge di futurismo a Villa Rosa. Il Museo dell'Arte Vetraria Altarese invita il pubblico a un ricco calendario di eventi dedicati al movimento che ha segnato la comunità altarese e i suoi legami nazionali. Il programma, che si svolge dal 27 settembre a tutto ottobre, include conferenze, performance artistiche, proiezioni e incontri.

L'appuntamento principale è fissato per sabato 4 ottobre 2025, alle ore 21:00, a Villa Rosa, per la "Gran Serata Futurista". Sarà proiettato "Il futurismo - Un movimento di arte vita", il primo documentario futurista sul futurismo, diretto da Luca Verdone nel 2010.

La serata vedrà la partecipazione straordinaria dello stesso Luca Verdone, affiancato da Enrico Bittoto, curatore e storico del Futurismo nonché membro del Collettivo Uf-o Ultimi Futuristi / Naby. Bittoto avrà il compito di introdurre l'opera e, insieme al regista, risponderà alle domande del pubblico. Durante l'evento, verranno inoltre mostrati documenti originali relativi al Futurismo ligure.

Per partecipare all'iniziativa, è gradita la prenotazione.