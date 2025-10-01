Lega, venerdì 3 ottobre a Savona l'inaugurazione della nuova sede, provinciale e cittadina

Venerdì 3 ottobre, alle ore 16:00, verrà inaugurata la nuova sede provinciale della Lega Salvini a Savona, con la partecipazione del viceministro alle Infrastrutture e segretario regionale Edoardo Rixi, insieme agli esponenti locali del partito in Regione e Parlamento.

I nuovi uffici, situati in via Mistrangelo 10/1, ospiteranno anche la sezione cittadina del Carroccio.

"Questa inaugurazione non rappresenta solo un cambiamento logistico, con l’addio alla storica sede, ma anche una chiara dichiarazione d’intenti: riportare il centro dell’azione politica della Lega nel cuore della città, anche in vista della campagna per elezioni comunali di Savona - afferma il commissario provinciale Dario Ghezzi - Questa è la casa non solo per gli esponenti del partito e per chi lo rappresenta nelle istituzioni, ma anche per tutti i cittadini che credono, come noi, nella politica del fare e dell’ascolto".