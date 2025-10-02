Raccolta differenziata al 70%, un cittadino replica a "Patto per Savona": "Hanno trasformato il centro storico in una discarica"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un cittadino in risposta al gruppo consiliare "Patto per Savona" (CLICCA QUI):
"Davvero vi sentite soddisfatti nell’aver trasformato Savona, in particolare il centro storico, con le vie principali come corso Italia, in una discarica a cielo aperto?".
"I bidoni, i mastelli e gli enormi sacchi contenenti vario genere di rumenta, accatastati col vostro consenso dai negozianti di corso Italia, a dispregio dei cassettoni ecologici posizionati a pochi metri di distanza, non c’erano prima della cosiddetta raccolta differenziata intelligente".
"Le foto che allego dimostrano un degrado visibile ogni sera".
"Dovreste provare imbarazzo per il risultato raggiunto e non glorificarvi per una percentuale che poteva essere ottenuta con una strategia ben diversa".
Maurizio