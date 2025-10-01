Raccolta differenziata, Patto per Savona: “Il 70% in tre mesi è un risultato importante grazie all’impegno dei cittadini”

C'è attesa per il Consiglio comunale monotematico sui rifiuti in programma il 9 ottobre, dove prenderanno la parola anche comitati e rappresentanti di gruppi di cittadini. Intanto il gruppo consiliare Patto per Savona interviene sull'argomento:

“Sono mesi che, insieme all’Amministrazione, incontriamo i cittadini via per via per discutere di come attuare al meglio il porta a porta con l'intento di trovare delle soluzioni comuni per attuare questa importante trasformazione del sistema di raccolta dei rifiuti nella nostra città”, spiegano dal Patto per Savona.

I primi dati, secondo il gruppo consiliare, confermano che la direzione intrapresa è quella giusta: “In soli tre mesi – prosegue il gruppo consiliare – Savona è arrivata al 70% di raccolta differenziata, un risultato importante reso possibile grazie all’impegno di tanti cittadini che hanno compreso la sfida e stanno collaborando in maniera responsabile”.

Non mancano però i problemi, evidenziati dalle numerose segnalazioni dei cittadini. “Restano ancora criticità che vanno affrontate e risolte da Sea-S in collaborazione con i cittadini – afferma il Patto per Savona – ad esempio la carenza nello spazzamento, l'adeguamento delle dotazioni nei condomini più grandi, la partenza del nuovo sistema di raccolta per la zona denominata ‘case sparse’, o le difficoltà evidenziate da alcune associazioni che rappresentano persone con disabilità”.

Proprio per questo motivo “anche la Consulta per l'inclusione sarà chiamata a portare un contributo per individuare soluzioni concrete e condivise”.

“Il nostro impegno – prosegue – è quello di proseguire in questo percorso con serietà e concretezza, perché la qualità della raccolta differenziata oggi è la vera sfida della città. Con questo stile parteciperemo alla prossima occasione di confronto, il Consiglio Comunale del 9 ottobre”.

“Differenziare bene significa ridurre gli sprechi – conclude il Patto per Savona – abbattere i costi e migliorare il decoro della città. Con il contributo di tutti, Savona può rafforzare questo cambiamento e garantire un servizio sempre più efficace, ordinato e vicino alle esigenze dei cittadini. Un obiettivo di ampio respiro che punta al benessere anche delle future generazioni”.