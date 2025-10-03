Albissola Marina, infortunio sul lavoro in uno stabilimento balneare: soccorsi mobilitati

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, sul lungomare degli Artisti ad Albissola Marina, dove si è verificato un infortunio sul lavoro all’interno di uno stabilimento balneare.

Un uomo di circa 50 anni è rimasto vittima di una caduta da un’altezza di circa tre metri, finendo nel Rio Sodino che segna il confine dello stabilimento con la spiaggia libera. Nell’impatto ha riportato diversi traumi, ma fortunatamente è rimasto cosciente e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Per la dinamica dell’accaduto è stato comunque disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce d’Oro di Albissola Marina insieme all’automedica del 118 e ai Vigili del fuoco.

Dell’accaduto sono stati allertati anche i carabinieri, che ora stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’infortunio.