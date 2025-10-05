Savona: addio a Piero Astengo, fu consigliere comunale ed esponente di spicco del PLI

La città di Savona e il mondo politico locale piangono la scomparsa di Piero Astengo, già esponente di spicco del Partito Liberale Italiano e protagonista della vita amministrativa savonese tra gli anni Settanta e Novanta. Si è spento all’età di 81 anni presso l’ospedale San Paolo.

Più volte consigliere comunale, Astengo viene ricordato da colleghi e amici come un uomo di grande equilibrio, dotato di una dialettica pacata e rispettosa, lontana dai toni accesi e dalle contrapposizioni spettacolari che spesso caratterizzano il dibattito politico.

Piero Astengo lascia la moglie Maria Luisa, il figlio Carlo con Carolina, e tutti i suoi cari.

Il trasferimento della salma avverrà lunedì 6 ottobre alle ore 16 presso l’Oratorio di N.S. di Castello in via Manzoni, che ospiterà la camera ardente.

I funerali saranno celebrati martedì 7 ottobre alle ore 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea.