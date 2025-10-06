Storia Patria Savonese accoglie Giorgio Marrapodi: il 7 ottobre la sua prima lezione dedicata al lessico etimologico italiano

Storia Patria arricchisce la propria offerta culturale con Giorgio Marrapodi, ricercatore a Saarbrucken del Lessico Etimologico Italiano, che, a cadenza mensile, affronterà il campo multiforme dell’etimologia, di cui è specialista di fama internazionale.

La sua vivacità intellettuale – e riconosciuta capacità divulgativa – trasformerà gli incontri in un piacevole momento di riflessione e studio.

La prima lezione è fissata per martedì 7 ottobre, alle ore 17.00, nel Salone di Storia Patria, via Pia 14-4, Savona. Di seguito riportiamo alcuni appunti introduttivi alle sue lezioni.

La ricerca dell’origine delle parole (altrimenti detta etimologia) è un tema che da sempre ha affascinato le persone, indipendentemente dal loro grado di cultura (a differenza, per esempio della fonetica o della morfosintassi).

Proprio per questo suo appeal, spesso la ricerca dell’etimologia delle parole è servita a coltivare leggende e mitografie in alcuni casi difficili da smentire e sradicare, per questo motivo è diventato in non pochi casi appannaggio di persone non competenti, o per nulla interessate a rendersi competenti.

Questo problema è stato poi acuito da una caratteristica intrinseca degli studi etimologici: la difficoltà (per non dire l’impossibilità) di operare secondo una prassi metodologica ben definita. In buona sostanza, in etimologia vale tutto e il contrario di tutto e – come per il maiale – non si butta via niente.

In questa lezioncina ci sarà l’occasione di analizzare vari casi – alcuni molto divertenti e godibili – che mostrano le difficoltà, tra cui lo studioso deve districarsi nel roveto dell’etimologia.