Licenziamenti alla Esso di Vado, AVS presenta interrogazione al Ministro del Lavoro

Alleanza Verdi e Sinistra di Savona esprime piena solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici della Esso di Vado Ligure, colpiti da una decisione brutale e inaccettabile: 31 licenziamenti su 91 dipendenti, comunicati senza alcun reale confronto.

"Siamo di fronte all’ennesimo caso di delocalizzazione e irresponsabilità industriale, dove una multinazionale che per anni ha beneficiato della presenza sul territorio e anche di fondi pubblici mai utilizzati, sceglie di spostare le attività all’estero, lasciando dietro di sé famiglie senza reddito e una comunità più povera", commentano Luigi Lanza, segretario provinciale di Sinistra Italiana Savona, e Laura Bertolino e Marco Brescia, co-portavoce di Europa Verde Savona.

"Per questo grazie al nostro deputato Marco Grimaldi (AVS) abbiamo presentato un’interrogazione al Ministro del Lavoro, chiedendo un intervento immediato del Governo e la convocazione dell’azienda e delle parti sociali, per individuare soluzioni che evitino i licenziamenti e rilancino il ruolo strategico del sito di Vado Ligure nel sistema industriale e portuale ligure", concludono.