Albenga, entro ottobre l’affidamento dei lavori per il rifacimento del Lungocenta Croce Bianca

Entro la fine di ottobre saranno affidati i lavori per il rifacimento del Lungocenta Croce Bianca ad Albenga, un intervento molto atteso che punta a migliorare sicurezza e decoro di una delle principali arterie cittadine.

Il progetto, del valore complessivo di 663 mila euro, è suddiviso in due lotti: il primo da 302 mila e il secondo da 361 mila euro. L’obiettivo è restituire alla città un’infrastruttura moderna e funzionale, capace di coniugare mobilità, vivibilità e sostenibilità.

«Si tratta di un intervento di riqualificazione molto atteso dalla città – spiega il sindaco Riccardo Tomatis – che ha purtroppo avuto tempi lunghi a causa della complessità dell’opera, resa necessaria dal ripristino di tutti i sottoservizi compromessi durante la precedente messa in sicurezza dell’argine».

La strada era stata danneggiata dall’alluvione del 2020, evento che aveva richiesto un intervento urgente per la messa in sicurezza dell’area. I successivi lavori di rifacimento dell’argine, coordinati dalla Regione, si sono conclusi nel novembre 2024. Solo dopo quella fase è stato possibile pianificare il completo rifacimento della carreggiata, dei marciapiedi e della pista ciclabile.

Il primo lotto prevede la posa dei sottoservizi e la realizzazione del nuovo tracciato, dei cordoli, della pista ciclabile e dei marciapiedi. Il secondo lotto comprenderà invece la pavimentazione definitiva, il completamento del verde, la segnaletica e la nuova illuminazione pubblica.

La ciclabile, larga 1,5 metri, sarà in asfalto colorato con resine certificate, affiancata da un marciapiede della stessa larghezza ma con tonalità differente, per distinguere chiaramente le aree di percorrenza.

«L’intervento – aggiunge Tomatis – si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione urbana e di valorizzazione della mobilità sostenibile. L’opera guarda anche alle future esigenze del territorio, restituendo alla città un’area moderna, sicura e funzionale».

Con il nuovo Lungocenta Croce Bianca, Albenga prosegue così il percorso di rinnovamento delle proprie infrastrutture, in linea con una visione di città sempre più vivibile, verde e a misura di persona.