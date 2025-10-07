Il Comune di Savona rinnova la convenzione con ARTE per gestire l’emergenza abitativa

Il Comune di Savona ha rinnovato la convenzione con Arte Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona per la gestione delle situazioni di emergenza abitativa, come preved ela legge regionale.

Il rinnovo prevede la prosecuzione della collaborazione per altri dieci mesi, dal mese di agosto 2025 a maggio 2026, mantenendo le stesse condizioni economiche della precedente convenzione, salvo l’aggiornamento Istat.

La convenzione era nata tempo fa per affrontare la crescente domanda di alloggi temporanei per famiglie e persone in grave disagio socio-economico. Nel corso degli anni, la collaborazione è risultata efficace nel garantire ospitalità temporanea e accompagnamento abitativo a chi si trova in condizioni di difficoltà.

Arte Savona continuerà quindi a gestire, in collaborazione con gli operatori comunali, i singoli progetti di accoglienza e supporto fino al momento del rilascio dell’alloggio, in base alla normativa regionale.