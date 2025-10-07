Strage 7 ottobre e minuto di silenzio, Foscolo (Lega) alle sinistre: "Basta odio, non esistono vittime di serie A e di serie B"

"Minuto di silenzio in Consiglio regionale per le vittime dei terroristi palestinesi di Hamas. Ringrazio il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria, Stefano Balleari, che, in modo equilibrato, ha ricordato la strage del 7 ottobre e tutte le vittime del terrorismo". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega, Sara Foscolo.

"È vergognoso che alcuni consiglieri di minoranza abbiano scelto di uscire dall’aula e di non partecipare. Alle sinistre dico che non esistono vittime di serie A e di serie B: i bambini israeliani uccisi non sono diversi dagli altri. Noi siamo per la pace e combattiamo contro l’odio e la violenza, che in Italia abbiamo visto anche nelle piazze".

"In questa triste giornata per tutti ribadisco con forza che l’incontro a Genova, spostato da Palazzo Ducale ai Giardini Luzzati, con la relatrice dell’Onu pro-palestinese Francesca Albanese, che veicola messaggi antisemiti e “fake news”, è a dir poco divisivo, inopportuno e una provocazione".

"Pertanto, ancora una volta, chiedo al sindaco Silvia Salis di non partecipare all’evento o, almeno, di dirle in faccia che la liberazione degli ostaggi è necessaria per il processo di pace, che si sta avvicinando soltanto grazie al grande impegno e al proficuo lavoro del presidente Usa Donald Trump", conclude la Foscolo.