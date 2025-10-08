Tovo San Giacomo, sopralluoghi sui cantieri post alluvione di ottobre 2024: il punto del sindaco Oddo

A Tovo San Giacomo giornata di sopralluoghi tecnici e amministrativi sui tre cantieri aperti dell’alluvione di ottobre 2024. A darne notizia è il sindaco Alessandro Oddo, che ha svelato una breve sintesi della situazione.

Per quanto riguarda il cantiere della piazza (Rio Bertin): "Prosegue il posizionamento delle gabbionate costruite sui pali, a sostegno dei versanti - ha spiegato il primo cittadino - A causa dell’aggravamento della situazione a seguito delle successive forti precipitazioni atmosferiche (20 maggio e 10 settembre), il Consiglio comunale all’unanimità ha autorizzato l’Amministrazione a sottoscrivere un mutuo di 110.000,00 euro per mettere in sicurezza l’intero versante che si era ulteriormente mosso".

Sul cantiere del ponte in via Costino, il sindaco ha affermato: "Il nuovo tratto di ponte è stato terminato e si stanno ultimando le spalle dello stesso; manca l’asfaltatura del tratto e sarà riaperta la strada nei due sensi. Il Rio Cuneo sottostante è stato risagomato e sono stato messi in sicurezza i due versanti con profonde palificazioni e con la realizzazione di nuovi muri con scogli. Anche questa parte dei lavori è in via di ultimazione".

Aggiornamento anche sul cantiere in via Costino: "I pali a valle della strada sono stai tutti realizzati e il tratto è stato recentemente asfaltato; con il posizionamento del guardrail a valle si riaprirà la strada nei due sensi di marcia. Per il versante a monte di via Costino invece, a breve interverranno i rocciatori per il disgaggio delle rocce granate e il consolidamento delle reti a sostegno del versante. Anche in questo caso, si sono integrate le somme già stanziate con ulteriori 30.000,00 euro per permettere un più ampio consolidamento della parete".

"Infine, verrà a breve approvato il progetto e il relativo stanziamento economico (fondi comunali), per il ripristino della strada di accesso al cimitero di Bardino Vecchio, franata a seguito delle avversità meteo dello scorso 20 maggio: anche in questa zona sarà palificato il tratto a valle franato, rirpristinata la cordolatura con le ringhiere e regimata l’acqua piovana con nuove griglie e canali di scolo" ha concluso il sindaco Oddo.