Ceriale, Marabello (Movimento Indipendenza) elogia Fasano: “Coinvolgere la minoranza scelta coraggiosa e lungimirante”

A pochi giorni dal rimpasto che ha visto il sindaco cerialese Marinella Fasano aprire alla minoranza per superare la crisi interna, Fabrizio Marabello, coordinatore provinciale del Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno, interviene con una lettera aperta per esprimere il suo pieno sostegno alla manovra.

"Cara Marinella, in merito alla Tua decisione di coinvolgere la minoranza consiliare nel governo della nostra amata cittadina, credo che non potevi fare scelta migliore - esordisce Marabello, rivolgendosi direttamente al primo cittadino - Sei stata lungimirante e hai dimostrato, insieme ai Consiglieri comunali che ti hanno seguito, un grande senso di responsabilità politica," afferma, riconoscendo la difficoltà del passaggio politico.

L'apprezzamento di Marabello si estende anche agli ex consiglieri di opposizione, ora parte integrante della nuova amministrazione. "Altrettanto bene hanno fatto gli amici consiglieri del gruppo 'Uniti per Ceriale' ad accettare questa sfida nell'esclusivo interesse della comunità cerialese," sottolinea.

Marabello rivendica il suo passato critico nei confronti dell'amministrazione. "Sai benissimo che non ho mai risparmiato critiche sul piano politico sia a Te che ai componenti della Giunta precedente, usando anche toni accesi," ammette, precisando però che i suoi attacchi non sono "mai stati a livello personale".

Oggi, però, il clima è cambiato e, secondo il coordinatore di Indipendenza, è il momento di riconoscere i meriti della scelta compiuta. "Ora è giusto 'dare a Cesare quel che è di Cesare'," scrive Marabello. Il suo comunicato si conclude con un augurio sincero e un'apertura al dialogo: "Auguro a Te, ai membri della Giunta e alla nuova maggioranza consiliare buon lavoro e, se hai bisogno del mio modesto contributo per il bene di Ceriale, sarò lieto di concederlo".