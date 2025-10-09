Raccolta differenziata a Savona, una lettrice: "Cambiare rotta per una città pulita e per rispetto dei lavoratori della ditta incaricata"

Riceviamo e pubblichiamo :

Ho pensato più volte di intervenire nel dibattito sulla raccolta differenziata, ma francamente, visto ciò che accade intorno a noi, mi sembrava veramente grottesco!

Considerato il perdurare dell'argomento tirato in ballo da politici o cittadini comuni come me, mi permetto di riportare una mia riflessione. Sono un' insegnante in pensione che, durante i 42 anni di servizio, ha sempre ritenuto molto importante l'insegnamento dell'educazione civica portato avanti non solo con parole, ma anche con l' esempio . Coerentemente ho sempre conferito la spazzatura con l'attenzione dovuta per ciò ora non trovo molta differenza. Notavo che molti non facessero altrettanto e non ci fossero sanzioni anche quando era semplice risalire ai soggetti. Vorrei sapere se tra gli insorti contro il nuovo sistema c'è la conoscenza del fatto che Savona su 110 capoluoghi di provincia era al centoduesimo posto! Qualcuno ha alimentato la protesta ad arte, ma il dilagare mi ha stupito.

Savona per me è città medaglia d'oro per la Resistenza, così amata dal presidente Pertini, capace di un'ammirevole reazione alle bombe del 1974, in grado di reagire in modo fermo e composto alla minaccia del rigassificatore nel nostro mare! Siamo caduti così in basso? Cerchiamo di cambiare rotta per avere una città pulita e per rispetto dei lavoratori della ditta incaricata che si trovano ad operare in una situazione allucinante!

Distinti saluti

Ginetta Richeri