Vigili del fuoco, carenza di personale nel distaccamento di Albenga. Il sindaco Tomatis: "Necessario più organico. No a battaglie territoriali"

A seguito delle recenti segnalazioni relative alla carenza di personale presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga e alla preoccupazione manifestata dal sindacato Conapo, il sindaco di Albenga interviene per ribadire la necessità di tutelare un servizio essenziale per la sicurezza del territorio e dei cittadini.

“Il nostro territorio non può rimanere scoperto di un servizio essenziale come quello garantito dai Vigili del Fuoco. Nei giorni scorsi ho avuto modo di confrontarmi con una rappresentanza del Conapo, prima ancora della pubblicazione del loro comunicato — che condivido pienamente — e successivamente con alcuni rappresentanti amministrativi del territorio. Tutti manifestiamo la stessa preoccupazione: non è accettabile che, per sopperire alla carenza di personale, si debba procedere a spostamenti o riduzioni nei vari distaccamenti - commenta il primo cittadino Riccardo Tomatis - Mi impegnerò personalmente a informare e coinvolgere i sindaci del comprensorio affinché la situazione venga affrontata in modo condiviso e coordinato. Questo problema non riguarda soltanto Albenga, per questo motivo non dobbiamo contrapporci tra Comuni, ma unire le forze in un’unica, comune richiesta di potenziamento del personale e di tutela del servizio"-

"Intendo chiedere un incontro con il Prefetto, durante il quale mi farò portavoce delle esigenze del nostro comprensorio. Parallelamente, porteremo la questione all’attenzione del Consiglio comunale attraverso una delibera specifica, invitando anche gli altri Comuni a fare altrettanto. Albenga e il suo territorio meritano di essere tutelati con la massima attenzione, responsabilità e spirito di collaborazione", conclude Tomatis.

Il residente del Consiglio Alberto Passino aggiunge: "Credo di poter parlare a nome di tutto Il consiglio comunale di Albenga nel pensarlo “a disposizione” dei vigili del fuoco, con le sue commissioni e gruppi, per approfondire e sostenere come sempre le ragioni che sono vicine al nostro territorio, così come loro sono sempre pronti a soccorrere tutti!".

