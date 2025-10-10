Alassio, “4 passi con Adelasia”: la camminata guidata sulle tracce della leggendaria fondatrice

Alassio invita cittadini e turisti a immergersi nella sua anima più romantica con “4 passi con Adelasia”, la camminata guidata a tappe che sabato 18 ottobre, dal centro cittadino alle alture che abbracciano la città, offrirà l'occasione di seguire le tracce della leggenda e di rivivere le vicende della principessa Adelasia e del suo amato Aleramo. L'attrice Mariella Speranza del Teatro della Tosse di Genova nei panni di Adelasia e attori e figuranti volontari e soci dell'Associazione Vecchia Alassio animeranno le tappe, facendo incontrare i partecipanti con la principessa Adelasia, Aleramo, l’Imperatore Ottone I di Sassonia, la nutrice e il vescovo di Albenga, per vivere in prima persona la magia della leggenda.

Il punto di partenza è fissato per sabato 18 ottobre alle ore 9 in Piazza della Libertà e la camminata si svilupperà lungo le antiche mulattiere e i sentieri collinari per circa 8 chilometri, con un dislivello di circa 500 metri. Lungo il percorso si attraverseranno la località di Madonna delle Grazie, la frazione panoramica di Moglio, dove è prevista una pausa pranzo al sacco, e la Torre di Vegliasco. La camminata si concluderà intorno alle ore 17.

“Questo evento – dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – rappresenta una splendida occasione per una camminata suggestiva dal centro cittadino fino alle alture che abbracciano Alassio, alla scoperta della leggenda di Adelasia in autunno, con la talentuosa attrice Mariella Speranza del Teatro della Tosse e gli attori e figuranti locali. Ringrazio tutte le realtà e le persone coinvolte in questa iniziativa, che rappresenta un’ottima opportunità di promozione turistica della nostra città, offrendo una giornata di intrattenimento e di alto valore culturale sia ai residenti sia ai turisti”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto culturale “Adelasia, la leggenda”, volto a valorizzare le tradizioni di Alassio attraverso eventi, spettacoli e attività immersive che rievocano la celebre leggenda della principessa Adelasia. Il progetto è promosso dall’A.V.A. Associazione Vecchia Alassio, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, e sostenuto dalla Rete di Destinazione Alassio (RDA) con il finanziamento del Comitato Turistico Locale (CLT). L’iniziativa è realizzata con il supporto dei media partner Tgevents Television, Volere Volare News Liguria, Telecupole Piemonte e Radio Onda Ligure.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria iscrivendosi sul portale www.visitalassio.com alla pagina raggiungibile nella sezione eventi (https://www.visitalassio.com/it/esperienze/4-passi-con-adelasia).

Si consiglia di indossare scarpe da trekking e di presentarsi in anticipo al punto di incontro. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 26 ottobre 2025.