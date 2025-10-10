Si è spento improvvisamente Sandro Bonifazio, aveva solo 56 anni

Si è spento improvvisamente, a soli 56 anni, Sandro Bonifazio, molto conosciuto nel territorio ingauno. Lascia la moglie Daniela, i figli Martina, Matteo e Tommaso, il fratello Danilo, le cognate e i cognati.

In queste ore, numerosi messaggi di cordoglio stanno giungendo alla famiglia, anche attraverso i social. "Il Ceriale Calcio si stringe attorno alla famiglia Bonifazio per la scomparsa di Sandro, papà del nostro Tommaso e di Matteo, che sono cresciuti con noi e ai quali vogliamo bene. A loro e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutto l'ambiente cerialese".

Anche l’Asd San Francesco Loano “in questo triste momento, si stringe attorno al nostro giocatore Matteo Bonifazio e alla sua famiglia per la dolorosa scomparsa del caro papà Sandro. La Società, con tanto affetto, porge le più sentite condoglianze a Matteo e a tutta la famiglia".

I funerali si terranno venerdì 10 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Neve a Curenna, frazione di Vendone.