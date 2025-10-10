Musica classica a Savona: concerto gratuito alla Chiesa del Sacro Cuore

Giovedì 16 ottobre, alle ore 20.30, la Chiesa del Sacro Cuore di Savona ospiterà un imperdibile concerto di musica classica.
Sul palco, l’Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, diretta da Pietro Borgonovo, insieme al flautista Francesco Loi, eseguirà brani di Georg Friedrich Handel (Water Music, Suite 1 in Fa maggiore, HWV 348), Antonio Vivaldi (Concerto in Fa maggiore per flauto traverso, archi e basso continuo, La tempesta di mare, Op. 10 n. 1, RV 433) e Franz Joseph Haydn (Sinfonia n. 39 in Sol minore, Hob I:39).
L’ingresso è libero, con biglietto da ritirare la sera stessa fino a esaurimento dei posti disponibili.