Ceriale, il circolo FdI al fianco del neo assessore Eugenio Maineri: "Massima disponibilità a collaborare attivamente"

Fratelli d'Italia esprime pieno sostegno al neo assessore Eugenio Maineri nella delicata fase politica che sta vivendo Ceriale: «La nostra formazione ha sempre agito con chiarezza e responsabilità, rispettando il mandato elettorale ricevuto dai cittadini».

«Purtroppo, nei mesi scorsi, la maggioranza guidata dall’ex vicesindaco Giordano ha governato il Comune in totale assenza di dialogo. Non solo ha ignorato il confronto con l’opposizione, ma, cosa ancor più grave, si è sottratta a ogni forma di interlocuzione con il Sindaco Fasano e la sua maggioranza, portando i rapporti personali e politici a un punto di rottura irreversibile».

Il presidente del Circolo, Fabio Garofalo, sottolinea che «la scelta di intervenire direttamente, offrendo un contributo concreto al Sindaco Fasano, nasce esclusivamente dall’interesse profondo per lo sviluppo e il futuro di Ceriale».

Garofalo aggiunge inoltre: «L’unica vera alternativa a questa azione sarebbe stato il commissariamento del Comune, con conseguente immobilismo amministrativo che Ceriale non poteva assolutamente permettersi».

Conclude il presidente del circolo: «Fratelli d'Italia conferma quindi la massima disponibilità a collaborare attivamente, supportando il nuovo assessore Eugenio Maineri con le deleghe alla Polizia Locale e Lavori Pubblici nella costruzione di un percorso politico-amministrativo capace di rilanciare la città, garantendo stabilità e sviluppo per tutti i cittadini».