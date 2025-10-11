Noli e Langenargen, i vent'anni di gemellaggio festeggiati sul Lago di Costanza

Un importante e duraturo traguardo di amicizia e collaborazione, sempre molto intenso, tra le sponde del Mar Ligure e quelle del Lago di Costanza, in Germania. E' quello che lega in gemellaggio da vent'anni Noli e Langenargen, celebrato lo scorso fine settimana in terra teutonica.

I festeggiamenti hanno visto la partecipazione dei sindaci Ole Münder e Ambrogio Repetto, insieme ad alcuni rappresentanti dell'Amministrazione comunale nolese e dell'Associazione "Amici d'Europa".

Vent'anni fa, le due comunità decisero di unirsi nel nome della condivisione e della crescita mutua, trasformando le differenze in una risorsa preziosa. L'anniversario ha così rappresentato l'occasione per riaffermare un legame che, pur nella distanza geografica, si è consolidato nel tempo attraverso scambi culturali, progetti congiunti e reciproca conoscenza.

"Il nostro gemellaggio è nato per promuovere l’unione tra popoli, la conoscenza reciproca e la cooperazione oltre ogni confine - spiegano dal Comune nolese - È diventato una testimonianza vivente di come le differenze possano essere una ricchezza quando c’è rispetto e volontà di camminare insieme".

Le celebrazioni non segnano solo un traguardo, ma anche una nuova partenza. "Guardiamo al futuro con entusiasmo, certi che le nuove generazioni sapranno custodire e rinnovare questo legame con creatività e passione", aggiungono.