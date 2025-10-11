Savona, il presidente della sezione civile del Tribunale Alberto Princiotta va in pensione

Il presidente della sezione civile del Tribunale Alberto Princiotta è andato in pensione.

Dopo 8 anni alla guida ieri è stato salutato nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia savonese.

Dopo i tirocini a Savona e Genova, il suo primo incarico fu al Tribunale di Palermo nel 1992 qualche mese dopo l'omicidio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fu coestensore della sentenza contro Vito Ciancimino e di diverse ordinanze contro "Cosa Nostra".

A Savona arrivò nel 1996 in Pretura come giudice penale, fu anche giudice del lavoro nelle Preture di Varazze e Finale Ligure. In seguito venne assegnato alla sezione distaccata di Albenga con funzioni di magistrato coordinatore.

Nel 2011 tornò a Savona alla sezione civile dove è stato presidente dal 2018.