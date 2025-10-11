Un "Patto per le Api" a Savona: il Comune sposa il progetto di sensibilizzazione del Liceo Della Rovere

Un'iniziativa di sensibilizzazione ambientale che nasce grazie a un nuovo Patto di collaborazione promosso dall'assessorato alla Cittadinanza attiva di Gabriella Branca e il Liceo Statale Giuliano Della Rovere, tramite il progetto denominato "L'importanza delle api nell'ecosistema".

L'iniziativa, promossa dalla scuola, si inserisce nel solco del principio di "Sussidiarietà Orizzontale" e sfrutta il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani", per valorizzare la collaborazione tra cittadini e Comune, in questo caso specifico, l'autonoma iniziativa del mondo scolastico per migliorare la qualità della vita e l'ambiente urbano.

Il cuore pratico del progetto si concentra sulla rigenerazione urbana. Le attività principali prevedono lo sviluppo e la valorizzazione di un'aiuola situata in Piazzale Eroi dei due mondi. Questo spazio, individuato dai Servizi comunali, sarà trasformato in un ambiente ospitale per le api e in un prato fiorito.

Ma non si tratta solo di giardinaggio. L'iniziativa coinvolgerà attivamente studenti e insegnanti in un percorso formativo e didattico. Il programma prevede un ciclo di laboratori didattici, incontri formativi e divulgativi , oltre alla partecipazione alla Giornata Mondiale delle Api con l'apertura al pubblico degli spazi verdi del Liceo. Il progetto vedrà anche il coinvolgimento di associazioni e gruppi informali che svolgono attività analoghe.

Il Comune fornirà beni materiali e attrezzature base, nei limiti delle effettive disponibilità, a seguito di richiesta, si occuperà di coordinare il supporto operativo da parte della Cooperativa appaltatrice della manutenzione del verde e dell'eventuale rimborso spese per l'acquisto di beni, previa autorizzazione da parte degli Uffici comunali competenti. Infine garantirà l'affiancamento del personale comunale per concordare gli interventi e monitorare l'andamento delle attività.