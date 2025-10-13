Cartelli, bandiere e striscioni, gli studenti sfilano a Celle per il corteo della pace (FOTO)

Un corteo della pace il giorno dopo la classica manifestazione, quest'anno da record, tra Perugia e Assisi, ricco di striscioni, bandierine e cartelli.

Gli alunni della scuola primaria di Celle e Varazze questa mattina hanno sfilato per le vie del paese dando un segnale a favore della pace e contrario a tutte le guerre.

"Con piacere oggi l’amministrazione ha aderito ad una belllissima iniziativa dell’istituto scolastico di Celle e Varazze, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, accompagnati da tanti genitori ed insegnanti, hanno sfilato sventolando una miriade di bandierine della pace per le vie del paese - dice il Sindaco Marco Beltrame - L’amministrazione per l’occasione ha deciso di issare la bandiera della Pace su un pennone".

"Ringrazio nuovamente gli organizzatori e le organizzatrici di questa bellissimo evento. Ed auspico che proprio grazie ai più giovani si possa arrivare ad un mondo migliore, perché solo loro che ancora sono scevri di asti e preconcetti, posso fare in modo che il mondo in un futuro sia libero dalle guerre - conclude il primo cittadino cellese - Mi auguro ed auguro a tutto il mondo che ogni guerra e conflitto possa finire presto e che al mondo non ci siano più morti derivanti da conflitti".