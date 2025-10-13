 / Attualità

Cartelli, bandiere e striscioni, gli studenti sfilano a Celle per il corteo della pace (FOTO)

L’amministrazione per l’occasione ha deciso di issare la bandiera della pace su un pennone

Un corteo della pace il giorno dopo la classica manifestazione, quest'anno da record, tra Perugia e Assisi, ricco di striscioni, bandierine e cartelli.

Gli alunni della scuola primaria di Celle e Varazze questa mattina hanno sfilato per le vie del paese dando un segnale a favore della pace e contrario a tutte le guerre.

"Con piacere oggi l’amministrazione ha aderito ad una belllissima iniziativa dell’istituto scolastico di Celle e Varazze, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, accompagnati da tanti genitori ed insegnanti, hanno sfilato sventolando una miriade di bandierine della pace per le vie del paese - dice il Sindaco Marco Beltrame - L’amministrazione per l’occasione ha deciso di issare la bandiera della Pace su un pennone".

"Ringrazio nuovamente gli organizzatori e le organizzatrici di questa bellissimo evento. Ed auspico che proprio grazie ai più giovani si possa arrivare ad un mondo migliore, perché solo loro che ancora sono scevri di asti e preconcetti, posso fare in modo che il mondo in un futuro sia libero dalle guerre - conclude il primo cittadino cellese - Mi auguro ed auguro a tutto il mondo che ogni guerra e conflitto possa finire presto e che al mondo non ci siano più morti derivanti da conflitti".

Luciano Parodi

