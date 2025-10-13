Meteo: cieli grigi e uggiosi, ma senza piogge significative

Una debole circolazione ciclonica in seno ad un forte anticiclone sulle isole britanniche manterrà cieli grigi soprattutto sui comparti occidentali per buona parte della settimana. Contemporaneamente arriveranno correnti più fresche da est che faranno tornare le temperature in media o poco sotto. Assenza di piogge significative.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 13 a giovedì 16 ottobre

Nei prossimi giorni sarà presente una copertura nuvolosa stratiforme a quote medie piuttosto compatta sui settori occidentali del Piemonte e orientali della Valle d'Aosta, nuvolosità parziale con temporanei rasserenamenti durante il giorno sui settori più orientali. Le cime più alte delle Alpi invece potranno passare gran parte del tempo sotto il sole così come vaste zone della Liguria. Nebbie e foschie in pianura specialmente di notte e primo mattino, unite ad un alto tasso di inquinanti che le correnti orientali spingeranno da tutta la val padana verso ovest.

Sempre sui settori occidentali pedemontani saranno possibili deboli piogge causate dal sollevamento orografico.

Le temperature gradualmente scenderanno fino a valori normali per il periodo, anche se l'escursione tra giorno e notte sarà piuttosto ridotta a causa della nuvolosità. Le massime saranno comprese tra 18 e 23 °C, con i valori più alti sui settori orientali e sulla Liguria per la possibilità di qualche ora soleggiata. Le minime saranno comrpese tra 11 e 16 °C ancora con i valori più alti sulle coste liguri. Entrambe le categorie gradualmente scenderanno fino a giovedì.

Venti come detto generalmente assenti o deboli orientali, che sulla Liguria vireranno a tramontana con raffiche moderate ma anche temporaneee pause.

Da venerdì 17 ottobre

Non dovrebbe cambiare molto dall'andamento di questa settimana, tranne che potrebbe essere più soleggiato, in particolare venerdì e sabato. In attesa di un primo possibile peggioramento di questo mese per la settimana prossima.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/674-Stagionali_Novembre_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.