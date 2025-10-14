Raccolta rifiuti a Savona: "Possibile che il Comuna si debba far dettare legge da SEA-S, mera appaltatrice dei lavori da eseguire?"

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Direttore,

sono di nuovo ad enunciare quale vergognosa attitudine la SEA-S e la Giunta tutta di Savona oppongono alle necessita' della citta' e, piu' nello specifico, del cittadino Savonese.

Indipendentemente dal fatto che uno sciopero generale e' uno sciopero generale - qui non si discute! - potrebbe l'esimio Sindaco di Savona Russo spiegare al cittadino vessato e offeso da tal siffatta ormai maledetta raccolta differenziata nel Comune di Savona come mai nei comuni limitrofi di Albisola Mare e Superiore, per non parlare di Celle Ligure, la SAT - societa' appaltante la raccolta dei rifiuti in questi Comuni - raccoglie OGNI GIORNO dell'anno, scioperi, festivita' o checche' d'altro capiti, tutta la "rumenta" che i cittadini depositano sulle strade e/o negli appositi cassonetti, per chi li ha? In effetti, fanno un lavoro eccellente, cosa che pare la SEA-S proprio non riesce a fare...

Possibile che un Comuna come Savona si debba far dettare legge da una società come la SEA-S, che e' una mera appaltatrice dei lavori da eseguire? Come mai la meravigliosa Giunta guidata da Russo non ha eseguito una verifica "due-diligence" per vedere se l'appalto poteva andare bene come proposto dalla giunta precedente - leggesi Sig.ra Caprioglio - o se richiedeva rivisitazioni prima dell'inizio del cataclisma?

Oppure e'il caso, ormai cosi' frequente in Italia, dove e' la ditta appaltante che stabilisce il capitolato e la giunta delibera solamente - vuoi per inesperienza o per mera ignoranza della materia? In fondo, ben si sa che un Manager non deve necessariamente sapere tutto, ma la capacita' manageriale di una Giunta deve risolversi con l'uso appropriato di tecnici qualificati di supporto - i cosiddetti "Consulenti" - che devono poi logicamente essere chiamati in causa per eventuali responsabilita' di carattere civile e/o penale quando le cose non funzionano...

Non mi sembra poi cosi' difficile. Lo stesso Sindaco Russo si e' dichiarato malcontento del tipo di raccolta effettuato dalla SEA-S...lo sa il Sig. Sindaco che lui ha il potere di rivedere l'intero appalto e modificare il tutto per renderlo efficiente? Il tutto senza andare incontro a pesanti penali... ci dovrebbe essere una legge (sono sicuro che c'e'!) che permette di rettificare una cosa nata storta, eccheccavolo! Probabilmente l'Art. 120 del Dlgs. 36/2023 potrebbe essere utilizzato per rivedere il tutto...?

Insomma... un'altra schifezza che si somma alle gia' tante schifezze cui siamo tutti giornalmente testimoni...?

Avanti, Giunta Russo, mostrateci che siete provvisti dei cosiddetti gioielli di famiglia e datevi da fare per ovviare a questa evidente mancanza di controllo delle clausole di appalto... o dell'appalto stesso... per la raccolta differenziata. O, perlomeno, abbiate la bonta' di chiedere scusa ai cittadini per come state gestendo la situazione... ci starebbe, in effetti...!

Altrimenti rischiate di perdere la carega... cari voi... la gente ha la memoria corta, ma le prossime elezioni a Savona sono abbastanza "prossime" da incutere un po' di sconcerto alle vostre coscienze... o no?

Grazie per l'attenzione e distinti saluti.

In fede.