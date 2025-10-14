Inchiesta sugli sfalci d'erba sulle provinciali, la Provincia chiede la citazione del responsabile civile

La Provincia di Savona, costituita come parte civile, ha richiesto la citazione del responsabile civile, l'azienda De Grecis Cos. e Ma. Verde Srl.

Questa la sostanziale novità emersa nell'udienza preliminare davanti al Giudice per le Udienze Preliminari Alessia Ceccardi sull'inchiesta per gli affidamenti degli sfalci lungo le strade provinciali savonesi.

Il Pubblico Ministero Luca Traversa aveva richiesto il rinvio a giudizio per il funzionario tecnico della Provincia di Savona responsabile della "gara degli sfalci 2024" Andrea Tessitore, Giuseppe Rizzi, amministratore di fatto della ditta pugliese Green s.r.l., l'ex capo cantoniere Claudio Sardo e il geometra della Provincia Roberto Bottazzi.

Se per Tessitore, Rizzi, Sardo e Bottazzi pare che i legali optino per la via del patteggiamento, gli avvocati difensori di Giuseppe De Grecis, legale rappresentante della De Grecis Cos. e Ma. Verde e il fratello Luigi, i legali Giambattista Petrella e Gianluca Rudino chiedano invece il non luogo a procedere.

"In data odierna, di fronte al GUP Ceccardi, si è tenuta la prima udienza preliminare in relazione all'indagine sulla gara di appalto per gli sfalci nella Provincia di Savona nell'anno 2024. Tutti gli indagati - fatta eccezione per Luigi e Giuseppe De Grecis, difesi dagli avvocati Giambattista Petrella e Gianluca Rudino - hanno richiesto al GUP il patteggiamento, avendo già concordato una pena da applicare con il PM Traversa. I difensori dei signori De Grecis, invece, hanno depositato due memorie difensive ed hanno richiesto per entrambi la sentenza di non luogo a procedere - precisano i legali - Il legale della Provincia di Savona ha depositato la propria costituzione di parte civile ed ha richiesto la citazione del responsabile civile, ragion per cui l'udienza è stata rinviata al 14 novembre per permettere a tutte le parti citate di presenziare ed ultimare la discussione".

Al centro l'inchiesta sulle gare, 12 lotti in totale, due nell'occhio del ciclone, per gli sfalci lungo le provinciali.

La ditta pugliese Green Srl di Noicattaro avrebbe ottenuto illecitamente l'affidamento di due lotti, in violazione del disciplinare di gara: il lotto 3 in via diretta, il lotto 2 tramite una formale aggiudicazione ad un'impresa prestanome, De Grecis Cos. e MA. Verde s.r.l. di Bitonto, che avrebbe dovuto essere impegnata sulle strade provinciali da Pontivrea a Dego (lotto 2).

Il lotto 3 invece interessava le strade a Celle, Varazze, Stella e Albisola. In relazione al lotto 2 viene contestato al R.U.P. Tessitore anche il reato di falso ideologico, per aver attestato la regolare esecuzione dei lavori, da parte della ditta "De Grecis", in realtà mai giunta a Savona.

Entrambe le aziende si erano aggiudicate l'appalto della Provincia con un ribasso d'asta del 28% per rispettivamente lavori per 20mila euro (De Grecis Cos. e Ma. Verde Srl, lotto 2, Pontinvrea-Mioglia e Dego) e 22.552 euro (Green Srl, lotto 3, Celle-Varazze-Stella-Albisola, lotto 3). Gli interventi però nel lotto 2 sarebbero stati svolti da mezzi della Provincia e dalla Green Srl.

La turbativa del procedimento sarebbe stata agevolata da una duplice erogazione di denaro, in favore dello stesso Tessitore e del capo-cantoniere Sardo, da parte dell'imprenditore pugliese Rizzi. Fatto questo che sarebbe stato accertato dalle intercettazioni ambientali emerse durante le indagini della squadra mobile della Polizia.

Il Pm Traversa lo scorso fine maggio aveva notificato l'avviso di conclusione delle indagini agli indagati.

Lo scorso aprile era stato riconosciuto dal Tribunale del Riesame di Genova dopo il ricorso del Pubblico Ministero Luca Traversa contro l'ordinanza di custodia cautelare del Gip Emilio Fois, il grave indizio di colpevolezza per falso in atto pubblico per entrambi i lotti contestati in quanto i lavori non sarebbero stati svolti solo dalla ditta ma anche dalla Provincia (per il lotto 3 una ditta non si era proprio mai presentata nel savonese) ma era stata confermata la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio per Tessitore.