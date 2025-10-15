Borghetto S. Spirito al buio: il sindaco Canepa scrive a E-Distribuzione e chiede interventi urgenti

Disagi per cittadini e attività commerciali di Borghetto Santo Spirito dopo gli ennesimi blackout che, nelle ultime settimane, hanno lasciato al buio diverse zone del paese. Il sindaco Giancarlo Canepa ha preso carta e penna e ha inviato una lettera formale a E-Distribuzione S.p.A., gestore della rete elettrica di distribuzione, con richiesta di relazione e interventi urgenti. La comunicazione è stata trasmessa anche per conoscenza ad ARERA e alla Regione Liguria.

“Con la presente sono a segnalare la grave situazione che da diversi mesi interessa il nostro territorio in relazione alla continuità del servizio di distribuzione elettrica”, scrive Canepa, denunciando una serie di episodi che “non possono essere considerati eventi occasionali ma manifestazioni ricorrenti di una problematica strutturale”.

Nel testo, il sindaco ricorda come negli ultimi sei mesi si siano verificati numerosi blackout, tra cui tre episodi prolungati nel corso dell’estate. Uno di questi è avvenuto “nel pieno svolgimento di una manifestazione pubblica di grande richiamo, con circa 10.000 presenze”, un altro durante una processione religiosa “creando disagi diffusi e potenziali situazioni di problematiche legate all’ordine pubblico”.

La situazione, lungi dal migliorare, si è aggravata anche in autunno. “Un blackout si è verificato circa un mese fa, e due interruzioni consecutive nelle serate del 13 e 14 ottobre 2025 hanno nuovamente lasciato al buio quasi tutto il centro abitato e la zona costiera”, prosegue la lettera.

Canepa sottolinea come tali disservizi stiano generando “gravi danni economici alle attività commerciali e di ristorazione, costrette a sospendere il servizio”, oltre a episodi potenzialmente pericolosi: “In un’occasione una cittadina è rimasta bloccata in un ascensore, e in altre due circostanze si sono sfiorati incidenti analoghi”.

“Oltre al danno economico e al disservizio – aggiunge il sindaco – si sta diffondendo un clima di insicurezza e sfiducia nella capacità del sistema di garantire continuità ad un servizio essenziale come la fornitura elettrica.”

Alla luce di questa situazione, il primo cittadino chiede a E-Distribuzione di fornire una relazione tecnica dettagliata sulle cause dei ripetuti blackout, di illustrare le azioni correttive e di manutenzione straordinaria che l’azienda intende intraprendere nel breve termine e di indicare un eventuale piano di potenziamento o ammodernamento della rete locale, specificando i relativi tempi di attuazione.

Canepa conclude la sua lettera con un appello deciso: “Considerata la frequenza e la gravità dei fenomeni segnalati, si chiede un riscontro scritto urgente, anche ai fini della tutela della sicurezza pubblica e del regolare svolgimento delle attività economiche e sociali del Comune”.