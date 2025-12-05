Luminarie di Natale ancora da montare, la protesta di alcuni commercianti: "Le nostre strade restano buie"

Sono in ritardo le luminarie natalizie in città, mentre lo scorso anno — per quei commercianti che ci avevano pensato per conto proprio, come vie o zone di quartiere — le luci erano già montate a illuminare negozi e vie per lo shopping natalizio.

La protesta nasce dal quartiere dell’Oltreletimbro, zona Santa Rita. “Stiamo aspettando che vengano montate le luminarie — spiega Irene Cervi di Crystal Nails — alle quali abbiamo partecipato come commercianti del quartiere. Non sappiamo bene perché non siano state montate; pare che non tutti i commercianti abbiano versato le quote; noi di questa zona lo abbiamo fatto”. "Pare che la società che deve mettere le luminarie abbia chiesto l'autorizzazione tardi - spiega Giovanni Ighina della Cartoleria - e quindi le cose siano andate a rilento, ma mi è stato detto che le luci dovrebbero essere messe a partire da domenica ".

Il Comune ha contribuito a finanziare la spesa con 17 mila euro; secondo un’altra versione sarebbe una questione di autorizzazioni e, da quanto si dice a Palazzo Sisto, ci sarebbero solo stati dei ritardi nella richiesta di alcune autorizzazioni e le luminarie dovrebbero essere sistemate nei prossimi giorni.