Viabilità vicino alla scuola di Boissano, la sindaca Devincenzi: "Ztl approvata quando il consigliere Zarrillo era in maggioranza, non ricordo sue reazioni negative"

"Mi stupisco delle parole del consigliere Zarrillo che forse ha dimenticato che la zona Ztl è stata approvata ed istituita quando era in maggioranza e non mi ricordo di sue reazioni negative in merito. Inoltre ricordo che lo stesso consigliere, più di una volta in passato, ha espresso palesemente l'opinione e la sua volontà di sopprimere i servizi comunali dedicati alla scuola tra i quali il servizio scuolabus, che avrebbe sicuramente determinato un incremento dei veicoli presenti".

Paola Devincenzi, sindaca di Boissano, interviene nuovamente sul tema della sicurezza viaria nei pressi della scuola e lo fa rispondendo alle dichiarazioni del capogruppo di minoranza Massimo Zarrillo, che ha commentato la risposta della sindaca alla sua interrogazione sull'argomento in questione.

"Il problema del traffico davanti alla scuola era già presente 5 anni fa, quando le classi erano più numerose e quindi la presenza di genitori e bambini ancora più elevata, ma non ricordo l'attenzione del consigliere su questo problema - continua la prima cittadina - Prendo atto delle legittime e giuste lamentele dei cittadini e posso confermare la volontà dell'amministrazione di voler limitare il più possibile i disagi, ma sentire parlare di responsabilità in capo anche ai consiglieri della minoranza attuale, quando fino a pochi anni fa chi poteva provvedere in merito non si è mai nemmeno curato della problematica è inaccettabile".

"Le nostre saranno misure palliative per il consigliere Zarrillo - conclude la sindaca - ma almeno abbiamo adottato delle misure e non eliminato altre misure molto utili".