Porta a porta, un lettore di Savona: “Siamo esasperati, pensiamo di fare un esposto”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino di Savona.

“Scrivo a nome del mio condominio a Savona in via Aglietto.

Qui la situazione è disastrosa. Mastelli a bagno nella pipì di cane, allerte meteo che saranno sempre più frequenti e che non ci permettono di esporre i rifiuti nemmeno quando lo dice il sindaco. E se lo facciamo correttamente questi non vengono ritirati.

Siamo esasperati. Abbiamo scritto mail e pec a sindaco, Sea-s e Ufficio Tributi, rimasta senza risposta.

Facciamo qualcosa!! Pensiamo di fare un esposto. Cosa si può fare ancora?”