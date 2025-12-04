 / Eventi

Eventi | 04 dicembre 2025, 17:39

Celebrata a Savona la ricorrenza di Santa Barbara, patrona della Marina militare e dei Vigili del fuoco

La messa è stata officiata dal vescovo Calogero Marino

Nella giornata di oggi, 4 dicembre, è stata celebrata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona della Marina militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Nell’occasione i due Corpi dello Stato hanno celebrato congiuntamente la loro Santa protettrice con una Messa officiata da sua eccellenza il vescovo monsignor Calogero Marino, a cui erano presenti tutte le autorità civili, militari e religiose della città e della Provincia, che hanno così dimostrato la vicinanza del territorio e delle sue Istituzioni alla Capitaneria di Porto e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium