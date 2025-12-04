Celebrata a Savona la ricorrenza di Santa Barbara, patrona della Marina militare e dei Vigili del fuoco

Nella giornata di oggi, 4 dicembre, è stata celebrata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona della Marina militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nell’occasione i due Corpi dello Stato hanno celebrato congiuntamente la loro Santa protettrice con una Messa officiata da sua eccellenza il vescovo monsignor Calogero Marino, a cui erano presenti tutte le autorità civili, militari e religiose della città e della Provincia, che hanno così dimostrato la vicinanza del territorio e delle sue Istituzioni alla Capitaneria di Porto e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.