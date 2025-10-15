"Dona la spesa", a Finale altra grande adesione: raccolti oltre 720 kg di generi alimentari

Ancora una volta, Finale Ligure risponde con grande generosità all'appello della solidarietà. L'appuntamento con il "Dona la Spesa", organizzato in collaborazione con Coop Liguria e volto a sostenere le famiglie più bisognose, si è tenuto sabato 11 ottobre nei locali del supermercato.

La risposta della cittadinanza è stata straordinaria: sono stati raccolti più di 720 kg di generi alimentari.

L'organizzazione del progetto, che ha visto la Caritas come capofila, è stata possibile grazie all'impegno sinergico della Consulta del Volontariato finalese e dei suoi membri: la San Vincenzo Marina e Borgo, gli scout MASCI e le pubbliche assistenze Croce Verde Finalborgo e Bianca Finalmarina, affiancati dai Soci Coop.

«È l'ennesima dimostrazione del grande cuore dei finalesi, sia di chi ha donato che dei volontari che hanno contribuito a organizzare la raccolta – sottolineano dalla Consulta – A loro va tutta la nostra gratitudine per questa nuova prova di generosità, insieme a Coop Liguria, sempre attenta e collaborativa nei confronti di queste iniziative».