"A Villapiana rifiuti abbandonati a tutte le ore: regole ignorate e nessun provvedimento"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ormai mi sembra di poter dire che una buona parte dei 2000 mancati ritiri dei cestelli è da attribuire ai residenti del quartiere Villapiana. A tutte le ore si depositano sacchetti (e non solo) in totale dispregio delle regole e con la consapevolezza che non si prenderanno provvedimenti".

"Se poi qualche auto proveniente da altre zone scarica sacchi e sacchetti di vario colore, anche nelle ore diurne, dovrebbe essere nostro impegno denunciare tali atti".

"Dimostriamo di essere cittadini civili e responsabili, e non diamo sempre la colpa a chi ci amministra, quando i veri responsabili del degrado sono tra noi".

"Diamoci una mossa: Savona deve risollevarsi da questo menefreghismo e tornare bella come merita".