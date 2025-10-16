 / Al Direttore

Al Direttore | 16 ottobre 2025, 08:03

"A Villapiana rifiuti abbandonati a tutte le ore: regole ignorate e nessun provvedimento"

Lettera

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Ormai mi sembra di poter dire che una buona parte dei 2000 mancati ritiri dei cestelli è da attribuire ai residenti del quartiere Villapiana. A tutte le ore si depositano sacchetti (e non solo) in totale dispregio delle regole e con la consapevolezza che non si prenderanno provvedimenti". 

"Se poi qualche auto proveniente da altre zone scarica sacchi e sacchetti di vario colore, anche nelle ore diurne, dovrebbe essere nostro impegno denunciare tali atti". 

"Dimostriamo di essere cittadini civili e responsabili, e non diamo sempre la colpa a chi ci amministra, quando i veri responsabili del degrado sono tra noi". 

"Diamoci una mossa: Savona deve risollevarsi da questo menefreghismo e tornare bella come merita". 

Per le tue considerazioni e riflessioni sul sistema di raccolta differenziata nel Comune di Savona, scrivi a direttore@savonanews.it

