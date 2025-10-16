 / Al Direttore

"Sacchi di plastica esposti nel giorno corretto, ma non raccolti: ennesimo disservizio"

Lettera firmata

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Questo sciopero ha ovviamente tutti i diritti di essere dichiarato. Interesserà la giornata di venerdì 17. L’ultimo deposito per gli utenti dovrà quindi essere eseguito giovedì? Si pensa dunque che, nella serata, SEA-S provvederà regolarmente al ritiro". 

"Con l’ultima mail del 9/10/25, inviata dal condominio di via Mignone 45 a SEA-S e all’Ufficio Ambiente del Comune, abbiamo informato dell’ennesimo disservizio nella raccolta della plastica. La risposta ci è stata inviata il giorno stesso: in breve, "i nostri tecnici stanno verificando e saranno attuati opportuni correttivi'"

"Per questo abbiamo pensato che, “forse”, visto l’annunciato sciopero, SEA-S procedesse a portare via i rifiuti depositati regolarmente lunedì 13". 

"Lunedì 13… venerdì 17… la nostra sarà sfortuna? Per chi ci crede… chissà". 

Condomini di via Mignone 45

