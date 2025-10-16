Savona celebra l'arte dei dei mattoncini LEGO® con la seconda edizione del "Brick Festival"

Dopo il grande successo dello scorso anno, con oltre 4.000 visitatori in un giorno e mezzo, Savona è pronta ad accogliere la seconda edizione del Savona Brick Festival, l’evento che celebra il genio, la fantasia e l’arte dei mattoncini LEGO®.

Un weekend interamente dedicato alla creatività, organizzato da #CostruireInsieme di Marco Munì, in collaborazione e con il sostegno del Comune di Savona e della Scuola Edile di Savona, che promette di trasformare il centro cittadino in un mondo colorato dove tutto può prendere forma, un mattoncino alla volta. L’appuntamento è fissato per sabato 25 e domenica 26 ottobre, con orario continuato dalle 10 alle 19: due giornate per sognare, costruire e lasciarsi stupire.

“Dopo la bella sperimentazione dell’anno scorso, quest’anno abbiamo lavorato con gli organizzatori affinché il Savona Brick Festival potesse coinvolgere e contaminare fette sempre più grandi della città, vista la grande presenza di pubblico di famiglie e appassionati”, spiega Elisa Di Padova, Vicesindaco e Assessore agli Eventi e al Commercio. “Vogliamo trasformarlo in uno degli eventi di punta dell’autunno savonese, un evento attrattivo che possa sempre più fare bene e coinvolgere le realtà produttive e il commercio savonese. È nata così la formula del Festival diffuso, un’esposizione che si snoderà in sei tappe attraverso il cuore del centro storico savonese, dando vita a un vero e proprio percorso artistico che unisce gioco, immaginazione e cultura nella scoperta della città”.

Il percorso si sviluppa da Via Manzoni a Piazza Sisto IV, toccando l’Aula Magna del Liceo Artistico Chiabrera Martini, la Galleria di Vico Spinola, la Pinacoteca Civica, lo Spazio Milena Milani in Piazza Chabrol, l’Atrio del Comune di Savona e infine Piazza Sisto IV. Il viaggio partirà dall’Aula Magna del Liceo Artistico, sede della prima tappa e cuore pulsante della manifestazione. Qui i maestri costruttori Giuseppe Fraccalvieri e Antonio Mortola esporranno, per la prima volta insieme, i loro capolavori più iconici, vere opere d’arte realizzate con migliaia di mattoncini.

Da qui il percorso proseguirà tra i carruggi del centro storico medievale. Anche le attività commerciali si sono lasciate coinvolgere nel percorso espositivo, trasformando le loro vetrine in piccoli spazi creativi e proponendo iniziative dedicate. La seconda tappa sarà ospitata dalla Galleria Vico Spinola, dove la magia del mondo Disney rivivrà attraverso le opere del graphic designer Rodolfo Razzi, noto per la sua collaborazione con lo Studio Burton di Finale Ligure, e dalle creazioni del rinomato builder Silvio Giovetti, uno dei nomi di punta del panorama LEGO® italiano.

Per la terza tappa ci si sposterà in Piazza Chabrol, all’interno della Pinacoteca Civica, dove Giovetti presenterà il suo straordinario diorama London 20, ispirato alla Londra dei primi del ’900. La quarta tappa si svolgerà nei locali della Fondazione Milani in Piazza Chabrol, dove l’artista Alex Bonelli esporrà opere ispirate all’universo epico de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, per un viaggio che mescola fantasia, letteratura e costruzione creativa.

L’ultima tappa nel cuore della città si terrà nel Palazzo Comunale di Savona, trasformato in un vero e proprio salone dell’immaginazione. Qui quattro grandi maestri del mondo LEGO® – Ruggero Francia, Cristina Mattiazzo, Enzo Sasso e Roberto Orsi – presenteranno le loro creazioni più sorprendenti. Ruggero Francia, membro storico di AlbengaBrick, proporrà imponenti scenari fantasy e medievali; Cristina Mattiazzo renderà omaggio all’universo Star Wars con un diorama dedicato al pianeta Tatooine, popolato da tutti i personaggi iconici della saga; Enzo Sasso e Roberto Orsi, del collettivo LiguriaBricks, porteranno opere a tema Horror e City.

All’esterno del Palazzo, in Piazza Sisto IV, sarà allestita l’Area Gioco #CostruireInsieme, dove bambini e adulti potranno costruire insieme, dando vita a una piccola Savona in miniatura e sperimentando la gioia del gioco condiviso. La novità del 2025 include anche un Mercatino del Collezionismo, interamente dedicato a Fantasy, Music, Art & Games, con una decina di espositori provenienti da tutta Italia, un’occasione imperdibile per collezionisti e curiosi tra gadget rari, creazioni artigianali, memorabilia e pezzi unici.

Una tappa del Savona Brick Festival sarà visitabile per tutto il weekend anche presso il Centro Commerciale Il Gabbiano, che sostiene il Festival. Qui sarà allestita un’esposizione di oltre 36 metri quadrati con costruzioni spettacolari, laboratori creativi e attività ludiche per tutte le età.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Savona con l’aiuto di alcuni partner. L’evento è gratuito, con offerta libera alla prima tappa, utile a sostenere la crescita dell’iniziativa di anno in anno. All’ingresso verrà distribuito un braccialetto e la mappa per orientarsi nelle sei tappe dell’edizione.