Strage di Castel d’Azzano, bandiere a mezz’asta e minuto di raccoglimento a Cairo

Il Comune di Cairo Montenotte partecipa al lutto nazionale proclamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in memoria dei tre Carabinieri tragicamente scomparsi a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. In segno di rispetto, le bandiere italiana ed europea saranno esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici cittadini.

Venerdì sera, alle ore 20, nel piazzale antistante la caserma dei Carabinieri di Cairo Montenotte, sarà osservato un minuto di raccoglimento in loro ricordo. All’iniziativa prenderanno parte l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine, le pubbliche assistenze e le associazioni di volontariato locali.

"L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, affinché anche un piccolo gesto simbolico possa testimoniare vicinanza e solidarietà all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie colpite dalla tragedia", si legge nella nota.