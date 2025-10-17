Aurelia Bis, i sindacati verranno ricevuti in Regione: "Bene la ripartenza del cantiere ma servono chiarezza e contrattazione"

"Apprendiamo con soddisfazione dalla stampa che alcune delle nostre richieste sull’Aurelia bis circa maggior chiarezza e più attiva partecipazione da parte delle istituzioni e delle amministrazioni coinvolte sono state finalmente recepite. Ci rende particolarmente soddisfatti quanto detto da Anas e cioè che il cantiere riprenderà con il subentro della seconda arrivata in gara d’appalto e questo snellirà molto la procedura di ripresa dello stesso. La partecipazione attiva del viceministro Rixi, dell’assessore Giampedrone e soprattutto dei sindaci, ci fa presupporre che, finalmente, si possa riprendere e portare a termine, celermente e senza ulteriori intoppi, un’opera basilare per il territorio savonese".

Lo affermano, in una nota, Antonio Sechi (Feneal Uil Liguria), Maurizio Nonnoi (Filca Cisl Liguria) e Michele Bello (Fillea Cgil Savona).

"A tal proposito ricordiamo che sul territorio savonese è attivo un accordo sindacale che prevede la clausola sociale in caso di subentro nell’appalto e che intendiamo far valere a tutela dei lavoratori che tanto hanno penato in termini di sicurezza economica e di stabilità lavorativa e che, ricordiamo, non sono mai venuti meno ai loro doveri in merito di messa in sicurezza e di manutenzione del cantiere".

"Per questo, al tavolo convocato in Regione il prossimo 27 ottobre, chiederemo di conoscere quale azienda e con quali termini subentrerà nell’appalto per attivare da subito la contrattazione d’anticipo al fine di tutelare i lavoratori già presenti in cantiere e i prossimi in arrivo. Molte cose andranno discusse in un’ottica partecipativa e costruttiva così come il sindacato è abituato a fare", aggiungono.

"Rimane il rammarico di non essere stati coinvolti per tempo, costringendo le organizzazioni sindacali a ricorrere a strumenti di lotta quando invece, in altre situazioni simili, la competenza, unita al senso di responsabilità, ha aiutato a trovare soluzioni adeguate. A fronte di tutto ciò, confidiamo inoltre che Anas, nella sua articolazione territoriale, riprenda con nuovo spirito i rapporti sindacali così come previsto dagli accordi firmati a livello nazionale nel 2018", concludono.