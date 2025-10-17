Cairo, scuola primaria alluvionata: Lambertini: "La mensa verrà spostata al piano terra, sulla palestra ci siamo attivati"

Dopo la petizione lanciata da alcuni genitori che chiedono interventi urgenti sulla scuola primaria di Cairo Montenotte, colpita dall’alluvione dello scorso 22 settembre, il sindaco Paolo Lambertini ha voluto chiarire la situazione.

“Siamo già d’accordo con la scuola: a seguito della seconda alluvione la mensa sarà trasferita in alcune aule del piano terra disponibili. Servono però tempi tecnici per completare lo spostamento. Attualmente il personale è impegnato su numerose somme urgenze, quindi chiediamo pazienza: i lavori sono già in corso per risolvere la situazione”, spiega il sindaco.

“Gli odori provengono dall’archivio della scuola. La Soprintendenza archivistica ha sospeso qualsiasi intervento, perché al momento non ci sono locali sicuri dove trasferire il materiale. Si trova all’interno dell’edificio e non è possibile risolvere subito il problema. Per quanto riguarda la palestra, la segnalazione è già stata presa in carico”.

Il primo cittadino ha poi sottolineato gli sforzi della sua amministrazione negli anni: “Abbiamo sempre sostenuto le scuole del territorio. Non ricordo raccolte di firme quando l'edificio non rispettava le norme antincendio: in quel caso siamo intervenuti, come in altri plessi, e di recente a Ferrania, dove verranno sostituiti i serramenti. Nel corso degli anni sono stati costantemente effettuati investimenti per mettere in sicurezza gli edifici scolastici, garantendo agli studenti la possibilità di frequentare le lezioni in tranquillità”.

“Sarebbe bastato che i genitori si confrontassero direttamente con la scuola, che avrebbe comunicato l’accordo già raggiunto sullo spostamento della mensa, evitando così un intervento come quello dell’ottobre 2024, quando, a seguito del nuovo allagamento, abbiamo buttato via 40mila euro”, conclude il sindaco.