Sp 15: pulizia delle cunette completata a Pallare

Si sono conclusi i lavori di pulizia delle cunette stradali lungo la Sp 15, nel tratto vicino al km 7, sul territorio comunale di Pallare.
Le operazioni, eseguite dalle squadre operative del personale cantonierie della Provincia, hanno riguardato la rimozione del materiale terrigeno accumulatosi nel tempo, ripristinando piena efficienza al sistema di drenaggio.
Un intervento che contribuisce a migliorare la sicurezza della circolazione e a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, preservando la funzionalità della strada.