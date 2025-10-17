 / Attualità

Attualità | 17 ottobre 2025, 09:48

Sp 15: pulizia delle cunette completata a Pallare

Le squadre operative della Provincia hanno rimosso il materiale terrigeno accumulatosi nel tempo, ripristinando l’efficienza del sistema di drenaggio

Si sono conclusi i lavori di pulizia delle cunette stradali lungo la Sp 15, nel tratto vicino al km 7, sul territorio comunale di Pallare.

Le operazioni, eseguite dalle squadre operative del personale cantonierie della Provincia, hanno riguardato la rimozione del materiale terrigeno accumulatosi nel tempo, ripristinando piena efficienza al sistema di drenaggio.

Un intervento che contribuisce a migliorare la sicurezza della circolazione e a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, preservando la funzionalità della strada.

 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium