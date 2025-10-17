40 anni di musica per la Corale Polifonica Cellese: sabato 18 ottobre il concerto finale dei festeggiamenti

La corale polifonica cellese compie 40 anni. Nata nel 1985 per iniziativa di Don Antonio Giusto, è diretta dal 1988 dalla maestra Eleonora Molinari. Inizialmente semplice coro amatoriale che riuniva un gruppo di amici, negli anni ha affinato tecnica e repertorio, portando la sua qualità a vertici inattesi, ricevendo consensi e apprezzamento a ogni esibizione.

Per questo compleanno così importante, il coro si è regalato e ha regalato alla comunità una serie di concerti di altissimo livello compresi nella rassegna “C’è musica, cantori e musici per i 40 anni della corale polifonica cellese”.

Ad aprile si è esibito il coro giovanile Calicantus di Locarno, diretto dal maestro Mario Fontana. Una straordinaria performance di giovani cantori che ha incantato il pubblico nella chiesa di S. Michele a Celle Ligure.

A settembre è stata la volta del quartetto italiano a pizzico, composto da Carlo Aonzo, Carla Senese, Salvatore della Vecchia e Riccardo del Prete: il gruppo ha esplorato il repertorio mandolinistico dal ‘700 ai giorni nostri con la maestria alla quale la compagine del maestro Aonzo ci abitua da anni. La risposta del pubblico è stata grandiosa!

Domani, 18 ottobre, presso la chiesa di S. Michele Arcangelo a Celle, alle ore 21, si concluderà la rassegna con il Genova Vocal Consort, coro di 70 elementi diretto dal maestro Pier Luigi Rosso, accompagnato dall’orchestra Sibelius e dai solisti Valeria Saladino, soprano, e Marco Camastra, baritono, che eseguiranno tra le opere più famose di G. Fauré: La Pavane, Le Cantique de Jean Racine e il Requiem in re minore op. 48.

Si tratta di un’occasione unica, che vede esibirsi una compagine di altissimo livello impegnata in un repertorio di immenso valore artistico.

Domani sera, come per tutti gli eventi precedenti, l’ingresso sarà libero.

La corale cellese ha interamente organizzato in autonomia ogni singolo evento, con il contributo economico e il patrocinio sia del Comune di Celle Ligure sia della Fondazione De Mari, che ha fortemente creduto nel progetto finalizzato a portare musica di altissimo livello nella nostra provincia.