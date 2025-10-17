“Ascolti Condivisi” a Finale Ligure: racconti, musica e condivisione

Un viaggio dentro la musica, le sue storie e i suoi protagonisti. Con "Ascolti Condivisi", Baba Jaga e Alberto Calandriello propongono un esperimento culturale che invita il pubblico a riscoprire il piacere dell’ascolto attento, del racconto e della condivisione. L’obiettivo è semplice e affascinante: fermarsi a sentire davvero un disco, comprenderne il contesto, i personaggi, le ispirazioni, e lasciarsi guidare dalle parole di chi la musica la conosce e la ama profondamente.

Alberto Calandriello, scrittore, conduttore radiofonico e appassionato divulgatore musicale, condurrà due serate in cui protagonista assoluta sarà la musica d’autore. Attraverso aneddoti, analisi e curiosità, il pubblico verrà accompagnato in un percorso di ascolto condiviso che permetterà di entrare nel cuore di un album e nella visione del suo autore.

Il primo appuntamento è in programma sabato 25 ottobre, dalle 19 alle 20.30, presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo, con l’ascolto di Pigro, il celebre disco di Ivan Graziani pubblicato nel 1978. Un album che, a distanza di quasi cinquant’anni, conserva intatta la sua forza narrativa e la capacità di raccontare la provincia italiana con sguardo ironico, pungente e profondamente umano.

Pur nascendo come evento autonomo, Ascolti Condivisi si inserisce all’interno della Stagione del Teatro delle Udienze, in un ideale dialogo con lo spettacolo Eterno ripetersi banale, che sarà in scena sabato 8 novembre alle 21. Le due proposte si incontrano sul terreno comune dell’osservazione del quotidiano e della riflessione sulle piccole grandi contraddizioni della vita.

L’incontro è a offerta libera, con prenotazione consigliata, e rappresenta un’occasione per vivere la musica come esperienza collettiva e partecipata. Durante le serate sarà anche possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo teatrale abbinato.

Ascolti Condivisi è ospitato all’interno del Centro Culturale Palazzo del Tribunale, un progetto promosso dal Comune di Finale Ligure e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando SPACE-24.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.babajagaps.com o telefonare al 351 5699339 (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19). Il teatro si trova al secondo piano, senza ascensore, ma per esigenze di accessibilità è possibile contattare l’organizzazione.