Savona celebra la Madonna della Neve: Storia Patria sostiene l’iniziativa di “Monumenti Aperti 2025”

Storia Patria ha dato il proprio patrocinio ad un evento compreso in Monumenti Aperti 2025 e dedicato alla chiesa della Madonna della Neve alle Fornaci di Savona e ad una visita ai pannelli di ceramica di via Saredo.

Nasce da una leggenda il culto della Madonna delle Neve, ovvero dalla miracolosa nevicata che sarebbe avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 agosto del IV secolo, a Roma sul colle Esquilino, luogo in cui in sogno la Madonna indicò sia a Papa Liberio sia a un patrizio romano, Giovanni, la costruzione di una Chiesa. Divenne poi la sede della famosa Basilica di Santa Maria Maggiore, nota anche come Santa Maria della Neve.

Anche Savona, capoluogo di provincia ligure, ha la sua Chiesa intitolata alla Madonna delle Neve, nel cuore del quartiere Fornaci, in via Saredo. Edificata nel 1667, ma completamente ricostruita nel 1887, su progetto dell’architetto Giuseppe Cortese, oggi si presenta divisa in tre navate. Al suo interno ritroviamo un significativo affresco, nella volta della navata centrale, chiamato “La visione di Papa Liberio”, raffigurante il miracolo della Madonna della Neve.

Ma Via Saredo a Savona è una vera galleria d’arte a cielo aperto, fruibile 24 ore su 24. Lungo tutto il percorso troverete mattonelle e pannelli di ceramica che colorano e animano le facciate dei Palazzi. Dal 2013 la via si è arricchita con 68 piatti ceramici a tema religioso, tutti raffiguranti la Madonna.